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    ​Полиция Китая предотвратила массовое самоубийство

    Группа планировала прыгнуть с крыши местного правительства

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Китайская полиция предотвратила акт группового самоубийства обманутых вкладчиков.

    Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

    "В воскресенье утром в городе Шочжоу северной провинции Шаньси было предотвращено самоубийство 12 человек", - говорится в сообщении.

    Группа планировала прыгнуть с крыши местного правительства в 10 часов утра. Чиновники, полицейские и пожарные прибыли на место действия и остановили попытку.

    Причиной отчаянного поступка людей стало то, что руководитель компании венчурного капитала Shanxi Heli сбежал с их деньгами. Незадачливые инвесторы пытались искать заступничества у властей. Последние обещали провести переговоры с обманутыми вкладчиками.

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