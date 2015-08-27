​Китайская полиция арестовала 12 человек по делу о взрывах в Тяньцзине

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Полиция в Китае задержала 12 человек по делу о мощном взрыве и пожаре в городе Тяньцзинь, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Задержанные являются сотрудниками логистической компании Ruihai Logistics, которой принадлежал взорвавшийся склад. В числе задержанных - глава правления компании Юй Сюэвэй, его заместитель Дун Шэсюань, а также еще трое представителей менеджмента компании.

Прокуратура также предъявила 11 тяньцзиньским чиновникам обвинения в халатности и злоупотреблении полномочиями. Всего по делу о взрывах в Тяньцзине задержаны 23 человека.

Взрывы на складе логистической компании Ruihai произошли 12 августа. Ударной волной были выбиты стекла в жилых домах в радиусе 2 километров. Жертвами взрывов и пожара стали 139 человек, еще 34 числятся пропавшими без вести.