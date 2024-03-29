Китайская компания приостановила строительство ГЭС в Пакистане из-за угрозы терроризма

Китайская корпорация Power Construction Corporation of China (PCCC) приостановила сооружение двух гидроэнергетических объектов на северо-западе Пакистана после гибели ее пятерых специалистов в результате атаки террориста-смертника на этой неделе.

Китайская корпорация Power Construction Corporation of China (PCCC) приостановила сооружение двух гидроэнергетических объектов на северо-западе Пакистана после гибели ее пятерых специалистов в результате атаки террориста-смертника на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The News International.

Сообщается, что из-за угрозы новых терактов PCCC приостановила сооружение в провинции Хайбер-Пахтунхва гидроэлектростанций "Дасу" и "Диамер-Бхаша". Занятые на стройках 990 китайских специалистов получили приказ не выходить на работу до дальнейших распоряжений. Руководители строительства с пакистанской стороны выразили надежду на возобновление участия РССС в возведении этих ГЭС в ближайшее время после усиления мер безопасности и нормализации ситуации.

Китай осудил нападение террористов, которое привело к гибели пяти граждан КНР, и потребовал от правительства Пакистана немедленно расследовать преступление и наказать виновных. По данным местных СМИ, Пекин намерен просить разрешения властей исламской республики на присутствие на стройках в Хайбер-Пахтунхва контингента китайских сил безопасности для охраны персонала из КНР.

ГЭС "Дасу" и "Диамер-Бхаша" сооружаются в рамках строительства Китайско-Пакистанского экономического коридора при финансовой поддержке Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Проектная мощность этих объектов составляет 4 320 МВт и 4 800 МВт соответственно.