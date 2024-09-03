Китайская компания инвестировала $14,5 млн в агропроекты в Казахстане

Китайская корпорация Xian Aiju инвестировала 6,8 млрд тенге (14,5 млн долларов) в строительство объектов, направленных на развитие агропромышленного кластера (АПК) в Северо-Казахстанской области.

Китайская корпорация Xian Aiju инвестировала 6,8 млрд тенге (14,5 млн долларов) в строительство объектов, направленных на развитие агропромышленного кластера (АПК) в Северо-Казахстанской области.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"С 2016 года в рамках этого проекта успешно функционирует завод по переработке масличных культур ТОО "Тайынша-Май" мощностью переработки 300 тыс. тонн в год. На заводе трудятся более 70 человек. В рамках развития кластера ведется строительство мельницы мощностью 300 тонн муки в сутки", - говорится в сообщении АПК.

По данным Минсельхоза, в планах корпорации – строительство комбикормового завода в Северном Казахстане, мощность которого составит 1 тыс. тонн продукции в сутки и зернохранилища емкостью 50 тыс. тонн.

Отмечается, что общий объем инвестиций в этот проект составил 6,8 млрд тенге, будет создано 90 новых рабочих мест.