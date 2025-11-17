Китай заявил о готовности внести вклад в безопасность Сирии

Китай готов внести вклад в дальнейшее обеспечение безопасности и стабильности Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И после встречи со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани в Пекине.

Стороны также обсудили двусторонние отношения и рассмотрели пути дальнейшего укрепления сотрудничества между Сирией и Китаем.