Китай заявил о готовности внести вклад в безопасность Сирии
Другие страны
- 17 ноября, 2025
- 13:28
Китай готов внести вклад в дальнейшее обеспечение безопасности и стабильности Сирии.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И после встречи со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани в Пекине.
Стороны также обсудили двусторонние отношения и рассмотрели пути дальнейшего укрепления сотрудничества между Сирией и Китаем.
