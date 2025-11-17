Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Китай заявил о готовности внести вклад в безопасность Сирии

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 13:28
    Китай готов внести вклад в дальнейшее обеспечение безопасности и стабильности Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И после встречи со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани в Пекине.

    Стороны также обсудили двусторонние отношения и рассмотрели пути дальнейшего укрепления сотрудничества между Сирией и Китаем.

