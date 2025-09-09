Китай запустил с моря ракету Jielong-3 с 11 спутниками для Geely Automotive

Компания Chinarocket успешно вывела на орбиту 11 спутников Geely при помощи коммерческой ракеты Jielong-3 ("Цзелун-3", также называется Smart Dragon-3).

Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен 9 сентября в 03:48 по пекинскому времени (23:48 по бакинскому времени) с платформы в Желтом море около города Жичжао (восточная провинция Шаньдун).

Запущенные космические аппараты будет использовать автопроизводитель КНР - Geely Automotive. Это пятая спутниковая группировка Geely, ее задача - обеспечить тестирование услуг автономного вождения и межтранспортной связи. Такие технологии также позволяют вести наблюдения за океаном.