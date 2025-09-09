İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Çin dənizdən 11 peyki olan "Jielong-3" raketini kosmosa göndərib

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 05:19
    Çin dənizdən 11 peyki olan Jielong-3 raketini kosmosa göndərib

    Çinin "Chinarocket" şirkəti kommersiya məqsədli "Jielong-3" raketindən (həmçinin "Smart Dragon-3" adlanır) istifadə edərək "Geely"nin 11 peykini uğurla orbitə çıxarıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Çinin Aerokosmik Elm və Texnologiya Korporasiyası (CASC) məlumat yayıb.

    Korporasiyanın "WeChat" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib ki, buraxılış sentyabrın 9-da Pekin vaxtı ilə saat 03:48-də (Bakı vaxtı ilə sentyabrın 8-də, saat 23:48) Sarı dənizdəki Jiçjao şəhəri (şərqi Şandun əyaləti) yaxınlığındakı platformadan həyata keçirilib.

    Orbitə buraxılan kosmik gəmi Çinin "Geely Automotive" şirkəti tərəfindən istifadə ediləcək. Bu, "Geely"nin beşinci peyk qrupudur, onun vəzifəsi avtonom idarəetmə xidmətlərinin və avtomobillərarası rabitənin sınaqdan keçirilməsini təmin etməkdir. Bu cür texnologiyalar həm də okeanı izləməyə imkan verir.

    Çin peyk kosmos
    Китай запустил с моря ракету Jielong-3 с 11 спутниками для Geely Automotive

    Son xəbərlər

    06:32

    Fransa hökuməti hava nəqliyyatında fasilələrin olacağını proqnozlaşdırır

    Digər ölkələr
    06:04

    Tramp ABŞ-də ukraynalı qadının qətlində demokratları təqsirləndirib

    Digər ölkələr
    05:38

    KİV: Boris Conson baş nazir əlaqələrindən qazanc əldə edib

    Digər ölkələr
    05:19

    Çin dənizdən 11 peyki olan "Jielong-3" raketini kosmosa göndərib

    Digər ölkələr
    04:46

    BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası sentyabrın 9-da başlayacaq

    Digər ölkələr
    04:18

    Sorğu: Fransızların 61 %-i Baş nazirin istefasından sonra parlamentin buraxılmasının tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    03:50

    KİV: "İstəklilər koalisiyası" ABŞ-nin Ukrayna üzərində hava qalxanını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    03:20

    İtaliya yığmasının baş məşqçisi: "İsrail millisi ilə oyun kabus idi"

    Futbol
    02:53

    Pentaqon rəhbəri Puerto-Rikoya səfər edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti