Китай запустил первый в мире экологичный пассажирский поезд

В Китае выпустили первый в мире экологичный поезд со встроенной системой "водородной энергии".

В Китае выпустили первый в мире экологичный поезд со встроенной системой "водородной энергии".

Как передает Report со ссылкой на Fuel Cells Works , в производственной базе Chengdu CRRC Changchun в Синьцзине сошел с конвейера первый в мире городской поезд на водороде.

Состав из четырех скоростных поездов с максимальной скоростью 160 км/ч и встроенной системой водородной энергии способен проехать 600 километров на одной зарядке. Водородная силовая установка отличается большей надежностью и нулевым выбросом СО2 в атмосферу.

Новый поезд оснащен множеством интеллектуальных систем мониторинга и датчиков, а также высокоскоростной 5G-связью с диспетчерским центром для интеграции нескольких сетей. Единая система под управлением искусственного интеллекта будет непрерывно анализировать большие массивы данных, оценивая рабочее состояние всех поездов на маршрутах для обеспечения их безопасности.