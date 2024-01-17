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Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-7" к национальной орбитальной станции

Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-7" к национальной орбитальной станции Китай осуществил запуск грузового космического корабля "Тяньчжоу-7" к национальной орбитальной станции.
Другие страны
17 января 2024 г. 20:59
Китай запустил грузовой корабль Тяньчжоу-7 к национальной орбитальной станции

Китай осуществил запуск грузового космического корабля "Тяньчжоу-7" к национальной орбитальной станции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

"Ракета-носитель "Чанчжэн-7" (CZ-7) с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-7" была запущена с космодрома Вэньчан", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 22:27 по местному времени.

Китайская орбитальная станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.

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