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Китай запустил группу спутников для наблюдения за электромагнитным полем Земли

Китай запустил группу спутников для наблюдения за электромагнитным полем Земли Китай осуществил успешный запуск группы спутников Yaogan-40-02 ("Яогань-40-02") для наблюдения за электромагнитным полем Земли.
Другие страны
11 мая 2025 г. 21:33
Китай запустил группу спутников для наблюдения за электромагнитным полем Земли

Китай осуществил успешный запуск группы спутников Yaogan-40-02 ("Яогань-40-02") для наблюдения за электромагнитным полем Земли.

Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй") в 21:27 по пекинскому времени (16:27 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси). Для ракет серии "Чанчжэн" это 574-й запуск.

Модифицированная двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода. Ракета разработана Шанхайской академией технологии космических полетов совместно с CASC, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту (500 км) порядка 6,5 тонны полезного груза. В отличие от CZ-6, она имеет удлиненную первую ступень, диаметр которой такой же, как и у второй (3,35 м). Это 27-я миссия для носителей указанного типа и 4-я в нынешем году.

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