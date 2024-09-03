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Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования земли

Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования земли Китай осуществил во вторник запуск очередной группы спутников дистанционного зондирования земли "Яогань-43".
Другие страны
3 сентября 2024 г. 06:49
Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования земли

Китай осуществил во вторник запуск очередной группы спутников дистанционного зондирования земли "Яогань-43".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Пуск состоялся в 09:22 (05:22 по бакинскому времени) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Аппараты были выведен в космос при помощи ракеты-носителя Long March-4B ("Чанчжэн-4-би").

Спутники этой серии предназначены для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий. Выведенные на орбиту в ходе этого запуска аппараты в основном предназначены для испытаний новых технологий при создании низкоорбитальных группировок спутников.

Нынешний запуск стал 533-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

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