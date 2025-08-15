О нас

Китай выступил против введения мгновенных санкций ООН в отношении Ирана

Другие страны
15 августа 2025 г. 15:38
Китай решительно выступает против попыток Великобритании, Франции и Германии активировать механизм "мгновенных санкций" Совета Безопасности ООН в отношении Ирана из-за его ядерной программы.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Представитель ведомства подчеркнул, что Пекин всегда настаивал на мирном и дипломатическом урегулировании иранской ядерной проблемы. По его словам, введение санкций не поможет укрепить доверие между сторонами и преодолеть разногласия, а также затормозит дипломатические усилия по возобновлению переговоров.

"В настоящий момент любые действия Совета Безопасности должны способствовать переговорам о новом соглашении, а не наоборот",- заявил дипломат.

Версия на азербайджанском языке Çin İrana qarşı sanksiyaların aktivləşdirilməsinin əleyhinədir
Версия на английском языке China opposes UN snapback sanctions on Iran

