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Китай вышел на второе место в мире по запасам лития

Китай вышел на второе место в мире по запасам лития Доля Китая в мировых запасах лития выросла до 16,5% с 6%.
Другие страны
9 января 2025 г. 18:06
Китай вышел на второе место в мире по запасам лития

Доля Китая в мировых запасах лития выросла до 16,5% с 6%.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Китайской геологической службы (China Geological Survey).

Отмечается, что КНР поднялась с шестого на второе место по этому показателю, обойдя Австралию, Аргентину и Боливию. Первое место занимает Чили.

По данным агентства, на западе КНР был обнаружен литиевый пояс протяженностью 2,8 тыс. км. Кроме того, существенно вырос объем запасов, открытых в минеральных озерах Тибетского нагорья, благодаря чему Китай занимает третье место в мире по запасам лития на таких месторождениях.

Китайские ученые также преодолели значительные технические трудности в области получения лития из лепидолита – минерала с высоким содержанием этого металла. Ранее обработка лепидолита отличалась сложностью и дороговизной.

Литий – критически важный материал для широкого спектра отраслей, включая производство электромобилей, систем накопления энергии, мобильную связь, здравоохранение и ядерную энергетику.

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