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Китай выразил США протест из-за новых санкций

Китай выразил США протест из-за новых санкций Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт
Другие страны
22 декабря 2020 г. 16:36
Китай выразил США протест из-за новых санкций

Китай выражает протест в связи с новыми ограничениями, введенными США в отношении ряда китайских компаний. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.

"Китайская сторона выступает решительно против этого, призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия, а также призывает предоставить справедливые возможности для иностранных компаний, в том числе китайских. Китайская сторона примет необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Он отметил, что в последнее время американская сторона под предлогом защиты государственной безопасности злоупотребляет экспортным контролем и другими мерами, оказывая политическое давление на китайские компании.

"Это подрывает принципы свободной торговли, создает серьезнейшую угрозу глобальным производственным цепочками и цепочкам снабжения", - добавил представитель внешнеполитического ведомства КНР.

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