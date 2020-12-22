Китай выразил США протест из-за новых санкций

Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт

Китай выражает протест в связи с новыми ограничениями, введенными США в отношении ряда китайских компаний. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт.

"Китайская сторона выступает решительно против этого, призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия, а также призывает предоставить справедливые возможности для иностранных компаний, в том числе китайских. Китайская сторона примет необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Он отметил, что в последнее время американская сторона под предлогом защиты государственной безопасности злоупотребляет экспортным контролем и другими мерами, оказывая политическое давление на китайские компании.

"Это подрывает принципы свободной торговли, создает серьезнейшую угрозу глобальным производственным цепочками и цепочкам снабжения", - добавил представитель внешнеполитического ведомства КНР.