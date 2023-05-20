Китай выразил решительный протест в связи с заявлениями G7

"Большая семерка" говорит о "движении к миру, стабильности и процветанию", но на самом деле она препятствует международному миру, наносит ущерб региональной стабильности и подавляет развитие других стран.

"Большая семерка" говорит о "движении к миру, стабильности и процветанию", но на самом деле она препятствует международному миру, наносит ущерб региональной стабильности и подавляет развитие других стран.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении МИД Китая.

Указывается, что такие действия не вызывают никакого международного доверия.

"Не принимая во внимание серьезную обеспокоенность Китая, "Большая семерка" настаивала на манипулировании вопросами, связанными с Китаем, очернении и нападках на КНР и грубом вмешательстве во внутренние дела государства. Решение тайваньского вопроса является делом китайского народа и должно решаться китайским народом.

"Большая семерка" продолжает заявлять о сохранении мира через Тайваньский пролив, но никогда не упоминает о своем несогласии с "независимостью Тайваня". Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и сильную способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются сугубо внутренними делами Китая, и Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием "прав человека". G7 должна перестать обвинять Китай в вопросах, связанных с Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом, и глубоко задуматься о своей собственной истории и нарушениях прав человека", - говорится в заявлении.