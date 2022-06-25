Китай выразил протест из-за полета самолета США возле Тайваня

Полет американского военного самолета над Тайваньским проливом явился угрозой миру и стабильности в регионе, Китай заявил, в связи с этим решительный протест.

Полет американского военного самолета над Тайваньским проливом явился угрозой миру и стабильности в регионе, Китай заявил, в связи с этим решительный протест.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии Ши И.

"Действия американской стороны являются преднамеренным вмешательством и нарушением стабильности в регионе, угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе. Мы решительно выступаем против этого", - подчеркнул армейский представитель.

Он добавил, что китайские вооруженные силы "постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности к решительной защите национального суверенитета и территориальной целостности" страны.

Ранее Индо-Тихоокеанское командование США опубликовало заявление, в котором отмечалось, что 24 июня над Тайваньским проливом пролетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. В нем говорилось, что этим Соединенные Штаты продемонстрировали "приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".