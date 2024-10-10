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Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США из-за помощи Тайваню

Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США из-за помощи Тайваню Китай ввел санкции в отношении трех оборонных предприятий США и их руководителей из-за предоставления военной помощи Тайваню. В частности, под санкции попали компании Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc., Skydio Inc.
Другие страны
10 октября 2024 г. 13:47
Китай ввел санкции против трех оборонных предприятий США из-за помощи Тайваню

Китай ввел санкции в отношении трех оборонных предприятий США и их руководителей из-за предоставления военной помощи Тайваню. В частности, под санкции попали компании Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc., Skydio Inc.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении МИД КНР.

Их движимое, недвижимое и прочие виды имущества на территории Китая будут заморожены. Организациям и лицам на территории Китая запрещается вести с ними какие-либо сделки, сотрудничество и другие виды деятельности.

"США недавно объявили о предоставлении крупной военной помощи Тайваню, что является грубым нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - сказано в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Çin ABŞ şirkətlərinə sanksiya tətbiq edib

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