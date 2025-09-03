Китай впервые продемонстрировал свою ядерную триаду

Народно-освободительная армия Китая впервые показала на торжественном параде в Пекине ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны.

Как передает Report, на смотре были продемонстрированы авиационная ракета большой дальности "Цзинлэй-1", межконтинентальная ракета подводного базирования "Цзюйлан-3", а также межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и "Дунфэн-31".

Также была показана стратегическая ядерная межконтинентальная ракета DF-5C, радиусом поражения которая охватывает всю планету.

Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.