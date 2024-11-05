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Китай впервые представит публике истребитель-невидимку J-35A

Китай впервые представит публике истребитель-невидимку J-35A Китай впервые представит публике свой истребитель-невидимку J-35A ("Цзянь-35A) на авиавыставке Airshow China 2024 в Чжухае (южная провинция КНР Гуандун).
Другие страны
5 ноября 2024 г. 15:14
Китай впервые представит публике истребитель-невидимку J-35A

Китай впервые представит публике свой истребитель-невидимку J-35A ("Цзянь-35A) на авиавыставке Airshow China 2024 в Чжухае (южная провинция КНР Гуандун).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил представитель отдела оснащения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ню Вэньбо.

"На 15-м авиасалоне Airshow China [ВВС Китая] впервые продемонстрируют среднегабаритный многоцелевой истребитель-невидимку J-35A и другие новинки", - сказал он.

По его словам, теперь ВВС Китая будут иметь на вооружении одновременно два стелс-истребителя: J-20 и J-35A.

Ню Вэньбо рассказал, что на авиашоу также впервые будут представлены зенитно-ракетная система HQ-19 ("Хунци-19") и новый ударный разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС НОАК.

В показательных выступлениях примут участие семь видов самолетов, включая истребители J-20 и J-16, а также самолет-заправщик YY-20A ("Юнью-20А"), отметил он.

Авиасалон Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября. Он приурочен к 75-й годовщине с момента создания ВВС НОАК, которая отмечается в Китае 11 ноября.

Представители 47 стран и регионов мира примут участие в авиасалоне Airshow China 2024.

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