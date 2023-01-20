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Китай возобновляет туристические поездки в ряд стран

Китай возобновляет туристические поездки в ряд стран Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в ряд стран.
Другие страны
20 января 2023 г. 14:48
Китай возобновляет туристические поездки в ряд стран

Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в ряд стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно Министерству культуры и туризма КНР в список стран вошли: Россия, Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.

"С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Китая в соответствующие страны", - говорится в сообщении министерства.

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Версия на английском языке China resumes tourist trips to several countries

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