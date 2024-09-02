Китай ведет с Сингапуром военно-морские учения

КНР проводит с Сингапуром совместные военно-морские учения, которые стартовали накануне и продлятся до четверга.

КНР проводит с Сингапуром совместные военно-морские учения, которые стартовали накануне и продлятся до четверга.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Церемония открытия учений состоялась накануне в городском округе Чжаньцзян в китайской провинции Гуандун. В них принимают участие фрегат типа 054 и минный тральщик типа 082-II ВМС КНР, а также сингапурский корабль RSS Stalwart из серии "стелс"-фрегатов типа "Формидэбл".

Это уже третье из серии подобных мероприятий после их начала в 2015 году. В предыдущий раз они прошли в районе Сингапура в мае 2023 года, напоминает SCMP.

В министерствах обороны двух стран ранее заявляли, что нынешние учения будут включать в себя совместные удары по надводным целям, пополнение запасов в море, поисково-спасательные операции, приземление вертолетов на палубу, артиллерийские стрельбы и маневрирование в прибрежной зоне.

Издание отмечает, что маневры идут на фоне роста напряженности между КНР и Филиппинами в спорной акватории Южно-Китайского моря. Так, в минувшую субботу 31 августа береговая охрана КНР и Филиппин вновь вступила в конфликт у рифа Сяньбинь (английское название - отмель Сабина) - третий раз за август, стороны обвиняют друг друга в преднамеренных попытках тарана.