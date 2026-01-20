Китай в 2025 году сократил импорт российской нефти на 7,1%

Китай в 2025 году сократил объем закупки российской нефти на 7,1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно опубликованной статистике, Китай импортировал за отчетный период 100,72 млн тонн указанного энергоносителя из РФ. По стоимости эти поставки оцениваются в $49,8 млрд (снижение на 20,4%).

При этом за отчетный период КНР нарастила поставки нефти из Саудовской Аравии на 2,6%, до 80,75 млн тонн. Третью строчку рейтинга занимает Ирак (64,62 млн тонн, увеличение на 1,2%), за ним следуют Малайзия (64,41 млн тонн) и Бразилия (47,07 млн тонн).

Ранее агентство Bloomberg писало, что Китай сократил закупки нефти у РФ на две трети из-за давления США. Отмечалось, что из-за санкционных рисков реже закупать российскую нефть стали как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие компании.