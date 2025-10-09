Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Китай ужесточит экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 06:59
    Китай в целях обеспечения национальной безопасности ужесточит меры контроля за экспортом редкоземельных металлов и соответствующих сплавов.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

    Как уточняется на сайте ведомства, зарубежные компании и физические лица, закупающие в Китае такую продукцию, должны иметь соответствующую лицензию, выданную Минкоммерции. Заявки от организаций, связанных с армией и включенных в списки экспортного контроля, "в принципе не подлежат одобрению", как и поставки продукции для проектировки, производства оружия массового уничтожения, укрепления военного потенциала, а также для реализации задач, которые рассматриваются как террористическая деятельность. Указанное распоряжение вступает в силу с 1 декабря 2025 года.

    Кроме того, заявки на экспорт редкоземельных металлов, которые будут использоваться для производства некоторых передовых микросхем "будут рассматриваться в индивидуальном порядке". В то же время в случае поставок, предназначенных для гуманитарной помощи, лицензия не требуется, однако операторы должны отчитаться перед Минкоммерции. Это решение вступает в силу с момента его оглашения.

    По данным таможни, Китай в январе - августе увеличил экспорт редкоземельных металлов на 14,5% в годовом исчислении, до 44,35 тыс. тонн. По стоимости поставки этого сырья в другие страны за восемь месяцев оцениваются в $282,7 млн (сокращение на 17,1%).

    Çin nadir torpaq metallarının ixracına nəzarəti gücləndirəcək

