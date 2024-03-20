О нас

Китай успешно запустил спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2"

Китай успешно запустил спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2" Китай провел успешный запуск спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2" для связи с обратной стороной Луны.
Другие страны
20 марта 2024 г. 12:44
Китай успешно запустил спутник-ретранслятор Цюэцяо-2

Китай провел успешный запуск спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2" для связи с обратной стороной Луны.

Как передает Report, об этом проинформировало Китайское национальное космическое управление.

20 марта в 8.31 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань стартовала ракета-носитель"Чанчжэн-8", на борту которой находился спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2".

Спустя 24 минуты после запуска спутник отсоединился от ракеты-носителя и вышел на заданную переходную орбиту.

Отмечается, что спутник будет передавать на Землю информацию, полученную от аппаратов по исследованию Луны. Ретранслятор поможет установить связь с находящимися на обращенной от Земли стороне Луны зондами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi