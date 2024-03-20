Китай успешно запустил спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2"

Китай провел успешный запуск спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2" для связи с обратной стороной Луны.

Китай провел успешный запуск спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2" для связи с обратной стороной Луны.

Как передает Report, об этом проинформировало Китайское национальное космическое управление.

20 марта в 8.31 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань стартовала ракета-носитель"Чанчжэн-8", на борту которой находился спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2".

Спустя 24 минуты после запуска спутник отсоединился от ракеты-носителя и вышел на заданную переходную орбиту.



Отмечается, что спутник будет передавать на Землю информацию, полученную от аппаратов по исследованию Луны. Ретранслятор поможет установить связь с находящимися на обращенной от Земли стороне Луны зондами.