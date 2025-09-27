Китай успешно запустил метеорологический спутник Fengyun-3H

Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту спутник Fengyun-3H ("Фэнъюнь-3-эйч") для метеорологических наблюдений.

Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

На ее странице в социальной сети WeChat уточняется, что запуск осуществлен в субботу в 03:28 по пекинскому времени (22:28 мск пятницы) при помощи ракеты CZ-4C ("Чанчжэн-4-си") с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для носителей серии "Чанчжэн" это 596-й запуск.

Как отмечается, спутник второго поколения Fengyun-3H придет на замену его предшественнику - Fengyun-3D. Новый аппарат сократит цикл обновления метеоданных, используемых синоптиками, с 6 до 4 часов, увеличит срок прогнозирования примерно на 24 часа и почти вдвое повысит оперативность мониторинга стихийных бедствий. Он оборудован девятью приборами дистанционного зондирования, включая спектрометр изображений среднего разрешения, гиперспектральный инфракрасный атмосферный зонд и микроволновый радиометр.