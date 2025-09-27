Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Китай успешно запустил метеорологический спутник Fengyun-3H

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 05:18
    Китай успешно запустил метеорологический спутник Fengyun-3H

    Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту спутник Fengyun-3H ("Фэнъюнь-3-эйч") для метеорологических наблюдений.

    Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

    На ее странице в социальной сети WeChat уточняется, что запуск осуществлен в субботу в 03:28 по пекинскому времени (22:28 мск пятницы) при помощи ракеты CZ-4C ("Чанчжэн-4-си") с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для носителей серии "Чанчжэн" это 596-й запуск.

    Как отмечается, спутник второго поколения Fengyun-3H придет на замену его предшественнику - Fengyun-3D. Новый аппарат сократит цикл обновления метеоданных, используемых синоптиками, с 6 до 4 часов, увеличит срок прогнозирования примерно на 24 часа и почти вдвое повысит оперативность мониторинга стихийных бедствий. Он оборудован девятью приборами дистанционного зондирования, включая спектрометр изображений среднего разрешения, гиперспектральный инфракрасный атмосферный зонд и микроволновый радиометр.

    Китай спутник Fengyun-3H
    Çin "Fengyun-3H" meteoroloji peykini uğurla orbitə çıxarıb

    Последние новости

    05:45

    Администрация Трампа заморозит выделенные на иностранную помощь $4 млрд

    Другие страны
    05:18

    Китай успешно запустил метеорологический спутник Fengyun-3H

    Другие страны
    04:49
    Фото

    На заседании в ООН было зачитано национальное заявление Азербайджана

    Внешняя политика
    04:21

    CNN: Трамп попросил Верховный суд рассмотреть запрет на гражданство по рождению

    Другие страны
    03:57

    NBC: США в ближайшие недели начнут наносить удары по наркокартелям в Венесуэле

    Другие страны
    03:29

    Пентагон заключил контракт с Sikorsky Aircraft на $10,3 млрд

    Другие страны
    03:05
    Фото

    Глава МИД: Азербайджан и впредь будет уверенно продолжать усилия по продвижению мирной повестки

    Внутренняя политика
    02:54

    В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    02:24
    Видео

    Министерство иностранных дел Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню памяти

    Внутренняя политика
    Лента новостей