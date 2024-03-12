Китай требует от Японии компенсации за сброс воды с "Фукусимы-1"

Китайские власти требуют от Японии создать систему выплат компенсаций за возможный экономический ущерб от сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1".

Китайские власти требуют от Японии создать систему выплат компенсаций за возможный экономический ущерб от сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Kyodo.

По данным источников агентства, КНР выдвигает соответствующие требование негласно. В то же время подчеркивается, что японские власти уже отвергли эти требования, ссылаясь на то, что сброс воды ведется в соответствии со всеми нормами безопасности и одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам. В настоящее время на станции проходит уже четвертый этап сброса воды, в рамках которого, как и в ходе предыдущих этапов, планируется сбросить порядка 7,8 тыс. тонн партиями, не превышающими 500 тонн в сутки.

Решение Токио спровоцировало недовольство ряда стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа прошлого года, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.