​Китай строит военный аэродром на спорной территории - СМИ

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Китай расширяет надводную часть одного из островов архипелага Спратли для построения военного аэродрома. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на лидирующий военный журнал Запада IHS Jane's Defence Weekly.

Инженерные работы ведутся на рифе "Пылающий крест" (Fiery Cross). Отмечается, что за период с 8 августа по 14 ноября Китай в результате насыпных работ фактически создал на месте этого рифа новый остров длиной более 3 километров и шириной 200-300 метров.

Остров уже пригоден для конструирования взлетно-посадочной полосы, а также для принятия крупных судов.

СМИ отмечают, что этот проект уже четвертый, реализуемый Пекином на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море за последнее время.

США уже призвали Китай прекратить освоение острова, Китай все призывы Штатов отвергает, сообщает Reuters.

На архипелаг Спратли претендуют Бруней, Вьетнам, КНР, Малайзия, Тайвань и Филиппины.