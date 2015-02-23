​Китай сотрясло мощное землетрясение

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Почти семь тысяч человек пострадали от землетрясения, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Очаг землетрясения залегал на глубине четырех километров.

"От землетрясения пострадали дома 1728 семей. Всего от бедствия пострадали 6756 человек. Прямой экономический ущерб составил 92,23 млн. юаней (около 14,65 млн. долларов)", — говорится в сообщении агентства.

Информации о человеческих жертвах пока нет.

В настоящий момент три бригады специалистов работают в 132 селениях в районе бедствия. Спасатели пытаются обеспечить нормальное функционирование транспортного сообщения и подачу электроэнергии.