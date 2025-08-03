Китай рассматривает возможности по уничтожению спутников Starlink

Китайские ученые разрабатывают стратегии, которые позволят противодействовать спутникам Starlink бизнесмена Илона Маска.

Китайские ученые разрабатывают стратегии, которые позволят противодействовать спутникам Starlink бизнесмена Илона Маска.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press .

В публикации отмечается, что китайская сторона рассматривает для противодействия спутникам подводные лодки-невидимки с космическими лазерами, "саботаж цепочек поставок" и ударные спутники с ионными двигателями.

По данным агентства, правительство КНР и военные ученые уже опубликовали десятки статей в журналах, в которых рассматривают способы обнаружения и уничтожения спутников Starlink.

По мнению китайских исследователей, космические аппараты представляют высокий риск для правительства КНР и его стратегических интересов. Опасения обусловлены связями компании Starlink с разведкой и Минобороны США, а также ее растущим глобальным присутствием.