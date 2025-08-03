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Китай рассматривает возможности по уничтожению спутников Starlink

Китай рассматривает возможности по уничтожению спутников Starlink Китайские ученые разрабатывают стратегии, которые позволят противодействовать спутникам Starlink бизнесмена Илона Маска.
Другие страны
3 августа 2025 г. 22:42
Китай рассматривает возможности по уничтожению спутников Starlink

Китайские ученые разрабатывают стратегии, которые позволят противодействовать спутникам Starlink бизнесмена Илона Маска.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что китайская сторона рассматривает для противодействия спутникам подводные лодки-невидимки с космическими лазерами, "саботаж цепочек поставок" и ударные спутники с ионными двигателями.

По данным агентства, правительство КНР и военные ученые уже опубликовали десятки статей в журналах, в которых рассматривают способы обнаружения и уничтожения спутников Starlink.

По мнению китайских исследователей, космические аппараты представляют высокий риск для правительства КНР и его стратегических интересов. Опасения обусловлены связями компании Starlink с разведкой и Минобороны США, а также ее растущим глобальным присутствием.

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Версия на азербайджанском языке AP: Çin “Starlink” peyklərinin məhv edilməsi yollarını araşdır

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