Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск
Другие страны
- 14 января, 2026
- 07:05
Китай осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Yaogan-50-1.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.
Отмечается, что для Китая этот орбитальный запуск стал первым за 2026 год. Аппарат был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси 13 января в 22:16 по пекинскому времени (18:16 по бакинскому времени). С помощью ракеты-носителя CZ-6 (Чанчжэн-6) он успешно вышел на заданную орбиту.
Сообщается, что аппарат будут использовать для обследования национальных земель, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, предотвращения стихийных бедствий.
