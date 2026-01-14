Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Китай осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Yaogan-50-1.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

    Отмечается, что для Китая этот орбитальный запуск стал первым за 2026 год. Аппарат был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси 13 января в 22:16 по пекинскому времени (18:16 по бакинскому времени). С помощью ракеты-носителя CZ-6 (Чанчжэн-6) он успешно вышел на заданную орбиту.

    Сообщается, что аппарат будут использовать для обследования национальных земель, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, предотвращения стихийных бедствий.

    Китай спутниковые проекты
    Çin cari ilin ilk kosmik buraxılışını həyata keçirib

