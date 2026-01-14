Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск

Китай осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Yaogan-50-1.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Отмечается, что для Китая этот орбитальный запуск стал первым за 2026 год. Аппарат был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси 13 января в 22:16 по пекинскому времени (18:16 по бакинскому времени). С помощью ракеты-носителя CZ-6 (Чанчжэн-6) он успешно вышел на заданную орбиту.

Сообщается, что аппарат будут использовать для обследования национальных земель, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, предотвращения стихийных бедствий.