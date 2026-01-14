İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Çin cari ilin ilk kosmik buraxılışını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 07:13
    Çin cari ilin ilk kosmik buraxılışını həyata keçirib

    Çin "Yaogan-50-1" Yerin məsafədən zondlanması peykini orbitə buraxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu orbital buraxılış Çinin 2026-cı ildə ilk uçuşu olub. Kosmik gəmi 13 yanvar tarixində Pekin vaxtı ilə saat 22:16-da (Bakı vaxtı ilə saat 18:16) Şansi əyalətindəki Tayyuan Peyk Buraxılış Mərkəzindən buraxılıb.

    Peyk CZ-6 (Changzheng-6) daşıyıcı raketinin köməyi ilə təyin olunmuş orbitə uğurla daxil olub.

    Bildirilib ki, cihaz milli torpaqların tədqiqi, məhsuldarlığın qiymətləndirilməsi və təbii fəlakətlərin qarşısının alınması üçün istifadə olunacaq.

    Çin kosmos peyk
    Китай провел свой первый в 2026 году космический запуск

    Son xəbərlər

    07:39

    ABŞ Venesuela nefti daşıyan onlarla tankeri ələ keçirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    07:13

    Çin cari ilin ilk kosmik buraxılışını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    06:31

    Yaponiyada qızılın qiyməti rekord dərəcədə bahalaşıb

    Maliyyə
    06:08

    Rostov-na-Donu şəhərindəki çoxmənzilli binalar hava hücumundan zərər görüb

    Digər ölkələr
    05:48

    Venesuelanın müvəqqəti hökuməti Amerika vətəndaşlarını azadlığa buraxıb

    Digər ölkələr
    05:13

    ABŞ "Havana sindromu" yaradan cihaz əldə edib

    Sağlamlıq
    04:48

    Fransa Olimpiya iştirakçılarının baqaj yoxlanışına icazə verib

    İdman
    04:06

    Kiyev qaranlığa qərq olub

    Digər ölkələr
    03:50

    Ukrayna ABŞ-dən silah alışı üçün 15 milyard avro ala bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti