KİV: Pentaqon Maskın firmasının çatbotundan gizli sistemlərdə istifadə edəcək
- 24 fevral, 2026
- 07:37
Pentaqon ABŞ ordusuna məxfi sistemlərdə İlon Maskın "xAI" şirkəti tərəfindən hazırlanmış süni intellekt çatbotu olan "Grok"u istifadə etməyə icazə verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Axios" mənbələrə istinadən xəbər verib.
Mənbələrin məlumatına görə, ABŞ-nin Müdafiə Nazirliyi və "xAI" kəşfiyyat, silah inkişafı və döyüş əməliyyatları ilə bağlı məxfi sistemlərdə "Grok"un istifadəsinə icazə verən müqavilə imzalayıblar.
Qeyd olunur ki, Pentaqon əvvəllər bu cür sistemlərdə yalnız "Anthropic" şirkətinin "Claude" süni intellekt modelinin istifadəsinə icazə verib.
Portalın məlumatına görə, hərbi orqan "Anthropic" ilə tərəfdaşlığına son qoymağı düşünür, çünki şirkət öz texnologiyalarının hərbi məqsədlər üçün istifadəsinə məhdudiyyətlər qoymaqda israr edir. Xüsusilə, buraya vətəndaşların kütləvi nəzarətinə və avtonom silahların istifadəsinə qadağa daxildir.
Pentaqon süni intellekt tərəfdaşlarından onların inkişaflarının hərbi əməliyyatlar və kəşfiyyat məlumatları toplamaq da daxil olmaqla "bütün qanuni məqsədlər üçün" istifadə edilə biləcəyinə əmin olmağı tələb edir.
ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqsetin "Anthropic"in rəhbərliyi ilə görüşü, məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını və ya tərəfdaşlığın dayandırılmasını tələb etməsi gözlənilir.