    Axios: Пентагон будет применять в секретных системах чат-бот от фирмы Маска

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 07:18
    Axios: Пентагон будет применять в секретных системах чат-бот от фирмы Маска

    Пентагон разрешил американским военным применять в своих секретных системах чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    По их данным, оборонное ведомство США и xAI подписали соглашение, позволяющее использовать Grok в засекреченных системах, связанных с разведкой, разработкой вооружений и проведением боевых операций.

    Отмечается, что ранее Пентагон разрешал применять в таких системах только ИИ-модель Claude компании Anthropic.

    По информации портала, военное ведомство рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Anthropic, поскольку компания настаивает на ограничениях в использовании своих технологий в военных целях. В частности, речь идет о запрете на массовую слежку за гражданами и применение полностью автономных вооружений.

    Как пишет Axios, Пентагон требует от партнеров в сфере ИИ, чтобы их разработки могли использоваться "во всех законных целях", включая проведение военных операций и сбор разведданных.

    Ожидается, что министр обороны США Пит Хегсет проведет встречу с руководством Anthropic, на которой может потребовать снять ограничения под угрозой прекращения сотрудничества.

    KİV: Pentaqon Maskın firmasının çatbotundan gizli sistemlərdə istifadə edəcək

