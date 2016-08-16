 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Китай провел масштабные антитеррористические учения на западе страны

    В ходе учений была испытана 21 единица нового высокотехнологичного оружия, включая дроны

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Военные Китая провели масштабные антитеррористические учения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В учениях, которые продолжались с 11 по 15 августа, приняли участие около трех тысяч военнослужащих.

    По данным агентства Синьхуа, в ходе учений была испытана 21 единица нового высокотехнологичного оружия, включая дроны.

    В конце июля Китай провел другие крупные антитеррористические учения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. В учениях приняли участие свыше 3 тыс. человек, включая сотрудников управления общественной безопасности, народной вооруженной полиции и пожарной службы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi