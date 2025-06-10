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Китай продлит на полгода антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС

Китай продлит на полгода антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС Пекин решил продлить антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из Евросоюза, инициированное год назад.
Другие страны
10 июня 2025 г. 15:21
Китай продлит на полгода антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС

Пекин решил продлить антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из Евросоюза, инициированное год назад.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Расследование будет продлено на шесть месяцев - до 16 декабря - в связи со "сложностью" этого дела, сообщило Министерство торговли Китая.

Ведомство начало расследование 17 июня 2024 года в ответ на обращение Ассоциации животноводства КНР, поданное от лица местных производителей, сообщил Минторг. Это произошло спустя несколько дней после того, как Еврокомиссия объявила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей.

Продление расследования может говорить о том, что Китай стремится наладить отношения с крупными партнерами в условиях торговой войны с США.

В апреле Пекин продлил аналогичное расследование в отношении импорта бренди из ЕС на три месяца - до июля.

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