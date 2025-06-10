Китай продлит на полгода антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС

Пекин решил продлить антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из Евросоюза, инициированное год назад.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
Расследование будет продлено на шесть месяцев - до 16 декабря - в связи со "сложностью" этого дела, сообщило Министерство торговли Китая.
Ведомство начало расследование 17 июня 2024 года в ответ на обращение Ассоциации животноводства КНР, поданное от лица местных производителей, сообщил Минторг. Это произошло спустя несколько дней после того, как Еврокомиссия объявила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей.
Продление расследования может говорить о том, что Китай стремится наладить отношения с крупными партнерами в условиях торговой войны с США.
В апреле Пекин продлил аналогичное расследование в отношении импорта бренди из ЕС на три месяца - до июля.