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Китай призвал человечество помнить уроки двух мировых войн

Китай призвал человечество помнить уроки двух мировых войн Человечество должно помнить болезненные уроки двух мировых войн XX века и черпать мудрость из истории.
Другие страны
3 июля 2025 г. 08:36
Китай призвал человечество помнить уроки двух мировых войн

Человечество должно помнить болезненные уроки двух мировых войн XX века и черпать мудрость из истории.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum).

"Две мировые войны в прошлом веке принесли беспрецедентные бедствия народам всех стран. Человечество должно помнить болезненные уроки войны и лучше черпать мудрость и силу из истории", - отметил он.

По его словам, "военная сила — неверный способ разрешения международных споров, она только обостряет ненависть и противоречия".

Он отметил, что "человечество не может вернуться к "закону джунглей", где побеждает сильнейший, и не может позволить гегемонии, которая признает только себя, восторжествовать".

"Перед лицом хаоса и потрясений в мире все стороны должны нести общую ответственность, твердо защищать авторитет Организации Объединенных Наций, решительно защищать международную систему с центральной ролью ООН, твердо защищать международный порядок, основанный на международном праве, а также основные нормы международных отношений", - указал он.

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