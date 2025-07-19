Китай приступил к постройке крупнейшей в мире ГЭС стоимостью почти $170 млрд

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Госсовета Китайской Народной Республики, в субботу, 19 июля,

Китай 19 июля официально дал старт строительству гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо, расположенной в Тибетском автономном районе на юго-западе страны.

Как передает Report, это следует из заявления, опубликованного на сайте Госсовета КНР.

Согласно информации, общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 1,2 трлн юаней, что эквивалентно $167,2 млрд.

"В городе Ньингчи Тибетского автономного района состоялась церемония начала строительства гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Цян принял участие в церемонии открытия строительства и объявил об официальном запуске проекта", - говорится в сообщении.

Реализацией гидроэнергетического проекта занимается компания China Yajiang Group, которая после завершения строительства также будет нести ответственность за эксплуатацию объекта.

На сегодняшний день крупнейшей в мире гидроэлектростанцией является "Санься", расположенная на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС «Санься» составляет 22,4 млн киловатт.