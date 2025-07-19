О нас

Китай приступил к постройке крупнейшей в мире ГЭС стоимостью почти $170 млрд

Китай приступил к постройке крупнейшей в мире ГЭС стоимостью почти $170 млрд Согласно заявлению, опубликованному на сайте Госсовета Китайской Народной Республики, в субботу, 19 июля,
Другие страны
19 июля 2025 г. 21:04
Китай приступил к постройке крупнейшей в мире ГЭС стоимостью почти $170 млрд

Китай 19 июля официально дал старт строительству гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо, расположенной в Тибетском автономном районе на юго-западе страны.

Как передает Report, это следует из заявления, опубликованного на сайте Госсовета КНР.

Согласно информации, общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 1,2 трлн юаней, что эквивалентно $167,2 млрд.

"В городе Ньингчи Тибетского автономного района состоялась церемония начала строительства гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Цян принял участие в церемонии открытия строительства и объявил об официальном запуске проекта", - говорится в сообщении.

Реализацией гидроэнергетического проекта занимается компания China Yajiang Group, которая после завершения строительства также будет нести ответственность за эксплуатацию объекта.

На сегодняшний день крупнейшей в мире гидроэлектростанцией является "Санься", расположенная на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС «Санься» составляет 22,4 млн киловатт.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
18 июля 2025 г. 17:07
В субботу в Азербайджане осадков не ожидается
В субботу в Азербайджане осадков не ожидается
18 июля 2025 г. 12:42
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi