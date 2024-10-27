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Китай примет "контрмеры" после продажи США оружия Тайваню на $2 млрд

Китай примет "контрмеры" после продажи США оружия Тайваню на $2 млрд Пекин примет "контрмеры" для защиты территориальной целостности и суверенитета в ответ на продажу США оружия Тайваню на сумму $2 млрд.
Другие страны
27 октября 2024 г. 11:21
Китай примет контрмеры после продажи США оружия Тайваню на $2 млрд

Пекин примет "контрмеры" для защиты территориальной целостности и суверенитета в ответ на продажу США оружия Тайваню на сумму $2 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Китая.

Внешнеполитическое ведомство КНР осудило и выступило против продажи оружия острову, также сделав серьезное представление Соединенным Штатам. Отмечается, что Пекин призвал Вашингтон прекратить опасные действия, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе.

"Китай примет решительные контрмеры и примет все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - заявили в министерстве.

Напомним, что 16 октября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении Тайваня. По словам Чэнь Биньхуа, неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает, поскольку если остров осмелится пойти на риск даже при поддержке внешних сил, то это приведет к его собственному уничтожению.

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