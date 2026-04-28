Китай пригрозил ответом Евросоюзу на закон "Сделано в Европе"

Китай предупредил Европейский союз о возможных ответных действиях, если новый европейский закон "Сделано в Европе" нанесет ущерб китайским компаниям.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

В Пекине заявили, что закон Европейского союза о промышленном ускорении создает "серьезные барьеры для инвестиций" и представляет собой "институциональную дискриминацию".

Китайская сторона подчеркнула, что будет внимательно следить за законодательным процессом и готова к диалогу с Брюсселем. При этом в Пекине считают, что регламент может ограничить права иностранных инвесторов и замедлить "зеленый" переход в ЕС.

"Если позиция Китая останется без внимания, страна будет вынуждена принять контрмеры", - заявили в министерстве, не уточнив их характер.

Речь идет о законопроекте "Сделано в Европе" (Industrial Accelerator Act), который предполагает требования к локализации компонентов для компаний, получающих господдержку в стратегических отраслях.