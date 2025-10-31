Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

США должны понять всю опасность вопроса о продаже оружия Тайваню и прекратить играть с огнем в сферах, которые затрагивают ключевые интересы Китая.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

В США с 19 по 21 октября в штате Мэриленд прошла ежегодная трехдневная конференция оборонных представителей Тайваня и США, на которой обсуждались вопросы совместной разработки и производства оружия и ускорения поставок оборонной техники.

"США должны осознать высокую степень чувствительности и серьезную опасность вопроса продажи вооружения Тайваню, прекратить играть с огнем в сферах, которые затрагивают ключевые интересы Китая и не поддерживать "независимость Тайваня", - заявил Чжан Сяоган.

Представитель минобороны также подчеркнул, что администрация Демократической прогрессивной партии острова заинтересована лишь в себе, а своей лестью Соединенным Штатам, которая не имеет предела, они предают Тайвань.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет решительно подавлять любой заговор за "независимость Тайваня" и внешнее вмешательство для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны, заключил Чжан Сяоган.