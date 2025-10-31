Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 02:54
    Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

    США должны понять всю опасность вопроса о продаже оружия Тайваню и прекратить играть с огнем в сферах, которые затрагивают ключевые интересы Китая.

    Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

    В США с 19 по 21 октября в штате Мэриленд прошла ежегодная трехдневная конференция оборонных представителей Тайваня и США, на которой обсуждались вопросы совместной разработки и производства оружия и ускорения поставок оборонной техники.

    "США должны осознать высокую степень чувствительности и серьезную опасность вопроса продажи вооружения Тайваню, прекратить играть с огнем в сферах, которые затрагивают ключевые интересы Китая и не поддерживать "независимость Тайваня", - заявил Чжан Сяоган.

    Представитель минобороны также подчеркнул, что администрация Демократической прогрессивной партии острова заинтересована лишь в себе, а своей лестью Соединенным Штатам, которая не имеет предела, они предают Тайвань.

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет решительно подавлять любой заговор за "независимость Тайваня" и внешнее вмешательство для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны, заключил Чжан Сяоган.

    США Тайвань Китай
    Çin ABŞ-dən Tayvana silah satışını dayandırmağı tələb edib

    Последние новости

    03:19

    В Турции задержали 23 подозреваемых в связях с ИГИЛ

    В регионе
    02:54

    Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

    Другие страны
    02:21

    В Греции арестовали двух подозреваемых в убийстве президента кипрского футбольного клуба

    Другие страны
    01:43

    В штате Нью-Йорк из-за шатдауна объявили режим ЧП

    Другие страны
    01:07

    Ученые зафиксировали изменение цвета межзвездного объекта 3I/ATLAS

    Наука и образование
    00:38

    Франция сообщила о выделении ДР Конго помощи на €1,5 млрд

    Другие страны
    00:02

    Состоялась презентация музыкальных инструментов, приобретенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева

    Kультурная политика
    23:53

    Журналист Axios: США одобряют участие турецких военных в миссии в Газе

    Другие страны
    23:41

    Афганистан и Пакистан проведут новую встречу в Стамбуле 6 ноября

    Другие страны
    Лента новостей