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Китай построил военные объекты на острове Хайнань и в Южно-Китайском море на $50 млрд

Китай построил военные объекты на острове Хайнань и в Южно-Китайском море на $50 млрд Власти КНР создали в провинции Хайнань и на островах в Южно-Китайском море военные объекты стоимостью свыше $50 млрд.
Другие страны
31 октября 2024 г. 15:23
Китай построил военные объекты на острове Хайнань и в Южно-Китайском море на $50 млрд

Власти КНР создали в провинции Хайнань и на островах в Южно-Китайском море военные объекты стоимостью свыше $50 млрд.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такие данные приводит исследовательская группа Long Term Strategy Group (LTSG), работавшая по заказу Пентагона.

"По словам исследователей, общая стоимость военных объектов на Хайнане и в Южно-Китайском море на 2022 год превысила $50 млрд. В LTSG отметили, что это больше, чем стоимость всех военных объектов США на Гавайских островах", - говорится в сообщении.

В частности, Китай потратил на военно-морскую базу "Юлинь" на Хайнане более $18 млрд, что сопоставимо с наиболее важной базой ВС США в Тихом Океане – "Перл-Харбор - Хикэм" на Гавайских островах. Также в этом районе имеются база для атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и прорубленная в горном склоне обширная пещера, где могут находиться подлодки, избегая обнаружения со спутников.

Кроме того, в провинции Хайнань находятся склады с вооружениями, причем другие еще строятся. Весь комплекс объектов ВМС защищают ракетные батареи противолодочных и зенитных ракет.

Помимо того, в этой провинции расположены три крупных военных аэродрома, в том числе авиабаза "Линшуй" с противолодочными самолетами, самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления и зоной хранения боеприпасов. На острове в 2019 году построена база Ракетных войск КНР – одна из более чем 40 в стране: на ней развернуты противокорабельные ракеты DF-21D, которую называют "убийцей авианосцев". Также на острове есть космодром "Вэньчан", используемый в том числе для запусков разведывательных спутников и спутников связи.

В LTSG отмечают, что кроме инфраструктуры на Хайнане, Китай возвел военных объектов в Южно-Китайском море на $15 млрд: это дороже, чем военные базы США на острове Гуам.

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