Китай подготовил ответные меры на любые односторонние действия США

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Китай следит за заявлениями США в торговой и инвестиционной сфере и уже подготовил план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Мы отметили соответствующие заявления американской стороны, и я хотел бы подчеркнуть, что Китай решительно выступает против любых протекционистских и односторонних действий… Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона", — ответил Гао Фэн на вопрос о возможном введении в США новых ограничений в отношении китайских инвестиций.

Он добавил, что "на протяжении долгих лет китайские предприятия инвестировали в бизнес на территории США, что поспособствовало созданию рабочих мест и стало серьезным вкладом в экономическое развитие США".

По словам представителя минкоммерции, из-за существующей сейчас неопределенности в инвестиционной сфере многие китайские предприятия сократили инвестиции в США или вообще отказались от планов обосноваться на американском рынке.