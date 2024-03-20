Китай планирует ослабить визовые требования для иностранных специалистов

Китайские власти намерены ослабить визовые требования для иностранных специалистов.

Китайские власти намерены ослабить визовые требования для иностранных специалистов.

Как передает Report , об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на заявление представителя Государственного управления по делам миграции КНР Цзя Тунбина.

Чиновник пояснил, что иностранцы, работающие в "известных компаниях" или занимающиеся научными исследованиями, смогут подавать на пятилетние визы вместо однолетних, если проживут в стране два года подряд, утверждает Nikkei Asia. Аналогичные послабления предусмотрены для предпринимателей, имеющих законные основания для пребывания в Китае.

Цзя Тунбин также добавил, что иностранные специалисты смогут подавать заявления на получение ВНЖ, однако не конкретизировал условия для их одобрения.