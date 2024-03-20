О нас

Китай планирует ослабить визовые требования для иностранных специалистов

Китай планирует ослабить визовые требования для иностранных специалистов Китайские власти намерены ослабить визовые требования для иностранных специалистов.
Другие страны
20 марта 2024 г. 18:52
Китай планирует ослабить визовые требования для иностранных специалистов

Китайские власти намерены ослабить визовые требования для иностранных специалистов.

Как передает Report, об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на заявление представителя Государственного управления по делам миграции КНР Цзя Тунбина.

Чиновник пояснил, что иностранцы, работающие в "известных компаниях" или занимающиеся научными исследованиями, смогут подавать на пятилетние визы вместо однолетних, если проживут в стране два года подряд, утверждает Nikkei Asia. Аналогичные послабления предусмотрены для предпринимателей, имеющих законные основания для пребывания в Китае.

Цзя Тунбин также добавил, что иностранные специалисты смогут подавать заявления на получение ВНЖ, однако не конкретизировал условия для их одобрения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çin xarici mütəxəssislər üçün viza tələblərini yüngülləşdirəcək

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Азербайджан представил песню на Евровидение-2024
Азербайджан представил песню на "Евровидение-2024"
15 марта 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi