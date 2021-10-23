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Китай переделал копии МиГ-19 в беспилотники

Китай переделал копии МиГ-19 в беспилотники Военно-воздушные силы Китая массово изменяют конструкции устаревших истребителей Shenyang J-6, основанные на конструкции МиГ-19, и в результате получаются современные дроны (беспилотные летательные аппараты).
Другие страны
23 октября 2021 г. 07:12
Китай переделал копии МиГ-19 в беспилотники

Военно-воздушные силы Китая массово изменяют конструкции устаревших истребителей Shenyang J-6, основанные на конструкции МиГ-19, и в результате получаются современные дроны (беспилотные летательные аппараты).

Как передает Report, соответствующие фотографии были опубликованы в Twitter. По данным оборонного издания Defence News, на спутниковом снимке видны 50 беспилотных летательных аппаратов, расположенных на авиабазе Ляньчэнь.

Другие дроны дислоцируются на базе Янтан-ли. Еще одна фотография иллюстрирует беспилотный самолет, основанный на советской конструкции. Этот снимок разместили в официальном аккаунте Командования восточного театра военных действий НОАК в социальной сети Weibo.

По мнению автора статьи, такие беспилотные версии самолетов предназначены для массированных налетов в целях истощения системы ПВО потенциального противника.

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