Китай отверг обвинения Госдепа в проведении ядерных испытаний

Китайские власти считают абсолютно безосновательным обвинение Госдепартамента США в проведении ядерных испытаний в КНР в последние годы.

Как передает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол по вопросам разоружения Китая Шэнь Цзянь.

"Обвинения Соединенных Штатов в том, что КНР проводит ядерные испытания, абсолютно не опираются на факты", - приводит Центральное телевидение Китая слова Шэнь Цзяня, который выступил в Женеве на сессии Конференции по разоружению.

Как он подчеркнул, Пекин твердо поддерживает цели и задачи Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Шэнь Цзянь отметил, что Вашингтон должен придерживаться своих обязательств по поводу моратория на деятельность подобного рода, "поддержать глобальный консенсус" по этому поводу.

По его словам, указанные обвинения со стороны США в адрес КНР - это "всего лишь предлог для возобновления собственных ядерных испытаний" американской стороной.