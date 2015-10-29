Китай отменит политику "одна семья - один ребенок"

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Власти Китая приняли решение отменить действовавшее почти 40 лет правило "одна семья - один ребенок".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, подобное решение было принято по итогам четырехдневной сессии ЦК КПК в Пекине. Супругам разрешат двух детей.

Консультации об отмене правила велись последние годы.

В конце 2013 года китайское правительство ослабило ограничение, позволив семьям заводить второго ребенка, если либо отец, либо мать являются единственным ребенком в семье.