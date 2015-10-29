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    Китай отменит политику "одна семья - один ребенок"

    Решение принято официально, супругам разрешат двух детей

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Власти Китая приняли решение отменить действовавшее почти 40 лет правило "одна семья - один ребенок". 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, подобное решение было принято по итогам четырехдневной сессии ЦК КПК в Пекине. Супругам разрешат двух детей.

    Консультации об отмене правила велись последние годы. 

    В конце 2013 года китайское правительство ослабило ограничение, позволив семьям заводить второго ребенка, если либо отец, либо мать являются единственным ребенком в семье. 

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