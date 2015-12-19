​Китай обвинил США в военной провокации

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Власти КНР раскритиковали в субботу пролет американский стратегических бомбардировщиков Б-52 близ спорных островов Спратли.

Как передает Report, в министерстве обороны Китая пояснили, что инцидент произошел еще на прошлой неделе.

"Утром 10 декабря два американских бомбардировщика Б-52 без получения разрешения вошли в воздушное пространство архипелага Наньша (Спратли) и прилегающих к нему территориальных вод", - отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Китайская сторона предупредила, что "подобные действия являются серьезной военной провокацией, осложняющей общую ситуацию в Южно-Китайском море, и подталкивает к милитаризации региона".

Представители Пентагона пояснили, что в настоящее время изучают траекторию полета одного из бомбардировщиков.

Острова Сиша и Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора Китая с Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.