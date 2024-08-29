Китай обвинил США в напряженности с Филиппинами в Южно-Китайском море

Министерство обороны КНР считает Вашингтон виновным в обострении отношений между Китаем и Филиппинами из-за территориальных споров в Южно-Китайском море.

Министерство обороны КНР считает Вашингтон виновным в обострении отношений между Китаем и Филиппинами из-за территориальных споров в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал на брифинге официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"США являются главным виновником обострения ситуации и главным разрушителем мира и стабильности в Южно-Китайском море", - сказал он.

По его словам, именно подстрекательство и поддержка США дают Филиппинам смелость на постоянные провокации в регионе. У Цинь назвал совершенно напрасными попытки США запугать Китай договором о взаимной обороне между США и Филиппинами.