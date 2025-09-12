Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Китай обвинил корабли США и Великобритании в провокации в Тайваньском проливе

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 22:14
    Китай обвинил корабли США и Великобритании в провокации в Тайваньском проливе

    КНР выявила провокационные действия со стороны ВМС Соединенных Штатов и Великобритании в Тайваньском проливе.

    Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ши И.

    Как он сообщил на странице китайского военного округа в социальной сети WeChat, в пятницу через указанную акваторию прошли американский эсминец USS Higgins и британский фрегат HMS Richmond. По словам Ши И, это были "провокационные действия, создающие неудобства".

    Полковник добавил, что Восточная зона боевого командования мобилизовала военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания перемещения этих кораблей. Он отметил, что НОАК "эффективно отреагировала на ситуацию".

    "США и Великобритании такими действиями посылают неверные сигналы [сепаратистским силам в Тайбэе], подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - подчеркнул Ши И. Он указал на состояние повышенной боеготовности китайских войск, которые "будут решительно защищать национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в регионе".

    Китай США Великобритания провокация Тайвань

    Последние новости

    23:17

    WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьям

    Другие страны
    22:52
    Видео

    В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человек

    Происшествия
    22:41

    Евросоюз продлил санкции против РФ

    Другие страны
    22:28

    В Сальяне мужчина получил огнестрельное ранение

    Происшествия
    22:14

    Китай обвинил корабли США и Великобритании в провокации в Тайваньском проливе

    Другие страны
    21:55

    WSJ: ФРГ направит истребители на границу с Польшей

    Другие страны
    21:36

    Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе

    Другие страны
    21:17

    Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелей

    Другие страны
    20:58

    США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФ

    Другие страны
    Лента новостей