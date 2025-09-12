Китай обвинил корабли США и Великобритании в провокации в Тайваньском проливе

КНР выявила провокационные действия со стороны ВМС Соединенных Штатов и Великобритании в Тайваньском проливе.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ши И.

Как он сообщил на странице китайского военного округа в социальной сети WeChat, в пятницу через указанную акваторию прошли американский эсминец USS Higgins и британский фрегат HMS Richmond. По словам Ши И, это были "провокационные действия, создающие неудобства".

Полковник добавил, что Восточная зона боевого командования мобилизовала военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания перемещения этих кораблей. Он отметил, что НОАК "эффективно отреагировала на ситуацию".

"США и Великобритании такими действиями посылают неверные сигналы [сепаратистским силам в Тайбэе], подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - подчеркнул Ши И. Он указал на состояние повышенной боеготовности китайских войск, которые "будут решительно защищать национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в регионе".