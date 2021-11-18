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Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию

Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию Два судна снабжения Филиппин на этой неделе без разрешения Китая вторглись в акваторию островов Наньша, в связи с чем корабли береговой охраны КНР предприняли необходимые меры.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 13:48
Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию

Два судна снабжения Филиппин на этой неделе без разрешения Китая вторглись в акваторию островов Наньша, в связи с чем корабли береговой охраны КНР предприняли необходимые меры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее телеканал CNN Philippines сообщил, что корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, которые везли продукты военным на острове в Южно-Китайском море. Глава МИД Теодоро Локсин заявил, что никто не пострадал, но филиппинским лодкам пришлось прервать миссию, он также выразил КНР протест и осудил действия китайских кораблей, которые, по его мнению, могут угрожать отношениям Пекина и Манилы.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

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